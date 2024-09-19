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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Монеты Гамбурга 1802 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 дуката 1802
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Дукат 1802
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 7
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