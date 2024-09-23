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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

2 дуката 1802 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - 2 дуката 1802 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - 2 дуката 1802 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 6,981 гр
  • Чистого золота (0,2197 oz) 6,8344 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,256

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1802
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 2 дуката 1802 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4739 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Гамбург 2 дуката 1802 на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
1929 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Гамбург 2 дуката 1802 на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность MS63
Цена
1139 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Гамбург 2 дуката 1802 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 2 дуката 1802 на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Гамбург 2 дуката 1802 на аукционе Heritage - April 10, 2017
Гамбург 2 дуката 1802 на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Гамбург 2 дуката 1802 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург 2 дуката 1802 на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 дуката 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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