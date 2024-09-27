Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1871 года B (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 30,000
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1871
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1871 года со знаком B. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Maison Palombo за 1300 CHF. Торги состоялись 6 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
- Aurea (1)
- Baldwin's (1)
- Bruun Rasmussen (1)
- Busso Peus (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Frühwald (2)
- Goldberg (2)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (2)
- Heritage (1)
- Jean ELSEN (1)
- Künker (8)
- MARCINIAK (1)
- Myntauktioner i Sverige AB (1)
- Niemczyk (1)
- Numismatica Luciani (1)
- Palombo (1)
- Spink (1)
- Teutoburger (2)
- UBS (2)
- WAG (3)
- Westfälische (1)
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
505 $
Цена в валюте аукциона 5500 SEK
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 20 февраля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aurea
Дата 5 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Дукат 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск