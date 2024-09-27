Дукат 1871 года B (Гамбург, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1871 года со знаком B. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Maison Palombo за 1300 CHF. Торги состоялись 6 декабря 2013.

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