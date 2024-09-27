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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1871 года B (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1871 года B - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1871 года B - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 30,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1871
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1871 года со знаком B. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Maison Palombo за 1300 CHF. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Гамбург Дукат 1871 B на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - April 27, 2024
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
505 $
Цена в валюте аукциона 5500 SEK
Гамбург Дукат 1871 B на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Гамбург Дукат 1871 B на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
719 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Гамбург Дукат 1871 B на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1871 B на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1871 B на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дукат 1871 B на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1871 B на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1871 B на аукционе Niemczyk - March 21, 2022
Гамбург Дукат 1871 B на аукционе Niemczyk - March 21, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дукат 1871 B на аукционе Bruun Rasmussen - February 20, 2021
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 20 февраля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Гамбург Дукат 1871 B на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1871 B на аукционе Aurea - September 5, 2020
Продавец Aurea
Дата 5 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1871 B на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1871 B на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1871 B на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1871 B на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1871 B на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1871 B на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1871 B на аукционе Emporium Hamburg - June 8, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1871 B на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1871 B на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1871 B на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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