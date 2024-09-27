Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1863 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 16,596
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1863
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1863 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4806 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- BAC (3)
- Busso Peus (2)
- Emporium Hamburg (2)
- Felzmann (2)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (1)
- Heritage (3)
- Heritage Eur (1)
- Hess Divo / Künker (1)
- Höhn (1)
- Karamitsos (1)
- Künker (15)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- Rhenumis (1)
- SINCONA (1)
- Teutoburger (4)
- UBS (1)
- WAG (2)
- Westfälische (1)
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Karamitsos
Дата 12 сентября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 23 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Дукат 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск