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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1863 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1863 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1863 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 16,596

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1863
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1863 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4806 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1863 на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
870 $
Цена в валюте аукциона 870 USD
Гамбург Дукат 1863 на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
1089 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Гамбург Дукат 1863 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1863 на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1863 на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1863 на аукционе Rhenumis - March 12, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1863 на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1863 на аукционе Karamitsos - September 12, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 12 сентября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1863 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1863 на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1863 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1863 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 23, 2018
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 23 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дукат 1863 на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
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Гамбург Дукат 1863 на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
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Гамбург Дукат 1863 на аукционе Emporium Hamburg - June 8, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1863 на аукционе Busso Peus - April 27, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1863 на аукционе BAC - October 26, 2017
Продавец BAC
Дата 26 октября 2017
Сохранность AU
Цена
Гамбург Дукат 1863 на аукционе BAC - March 22, 2017
Продавец BAC
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1863 на аукционе Busso Peus - November 4, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1863 на аукционе BAC - November 2, 2016
Продавец BAC
Дата 2 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
Гамбург Дукат 1863 на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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