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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1864 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1864 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1864 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 20,440

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1864
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1864 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 611 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2640 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1864 на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
857 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Гамбург Дукат 1864 на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
762 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Гамбург Дукат 1864 на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1864 на аукционе Via - December 16, 2022
Продавец Via
Дата 16 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1864 на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дукат 1864 на аукционе Heritage - March 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1864 на аукционе Gärtner - February 15, 2022
Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1864 на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1864 на аукционе VL Nummus - October 25, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 25 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1864 на аукционе Stack's - August 7, 2020
Гамбург Дукат 1864 на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1864 на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1864 на аукционе Heritage - January 21, 2020
Гамбург Дукат 1864 на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1864 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
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Гамбург Дукат 1864 на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дукат 1864 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1864 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1864 на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1864 на аукционе Künker - May 16, 2018
Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1864 на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1864 на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1864 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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