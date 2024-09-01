Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1864 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 20,440
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1864
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1864 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 611 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2640 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (3)
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 25 октября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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