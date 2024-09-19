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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1822 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1822 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1822 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 12,700

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1822
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1822 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4764 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1822 на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
1150 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Гамбург Дукат 1822 на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
788 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Гамбург Дукат 1822 на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1822 на аукционе Warin Global Investments - September 6, 2020
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Гамбург Дукат 1822 на аукционе Russiancoin - January 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 января 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гамбург Дукат 1822 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1822 на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1822 на аукционе Hess Divo - May 29, 2014
Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1822 на аукционе Künker - November 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1822 на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1822 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1822 на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1822 на аукционе Heritage - May 30, 2008
Гамбург Дукат 1822 на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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