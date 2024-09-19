Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1822 года (Гамбург, Вольный город)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 12,700
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1822
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1822 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4764 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
788 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 января 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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