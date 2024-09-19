Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1861 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 14,826
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1861
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1861 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24148 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1955 USD. Торги состоялись 2 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (2)
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
604 $
Цена в валюте аукциона 4200 DKK
Продавец Heritage
Дата 22 октября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 23 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи Дукат 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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