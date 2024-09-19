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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1861 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1861 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1861 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 14,826

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1861
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1861 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24148 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1955 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1861 на аукционе Bruun Rasmussen - November 7, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
604 $
Цена в валюте аукциона 4200 DKK
Гамбург Дукат 1861 на аукционе ANTIUM AURUM - October 8, 2021
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
925 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Гамбург Дукат 1861 на аукционе Heritage - October 22, 2020
Гамбург Дукат 1861 на аукционе Heritage - October 22, 2020
Продавец Heritage
Дата 22 октября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1861 на аукционе Roma Numismatics - July 23, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дукат 1861 на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1861 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1861 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1861 на аукционе Negrini - May 17, 2019
Продавец Negrini
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1861 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1861 на аукционе Heritage Eur - November 17, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1861 на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1861 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1861 на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1861 на аукционе WAG - September 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1861 на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1861 на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
Гамбург Дукат 1861 на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1861 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1861 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1861 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1861 на аукционе Busso Peus - November 4, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1861 на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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