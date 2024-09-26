Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1844 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 9,767
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1844
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1844 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24136 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3220 USD. Торги состоялись 2 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
1734 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2005
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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