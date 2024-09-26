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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1844 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1844 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1844 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 9,767

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1844
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1844 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24136 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3220 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münzen & Medaillen (1)
  • UBS (2)
Гамбург Дукат 1844 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
1734 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Гамбург Дукат 1844 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF
Цена
455 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Гамбург Дукат 1844 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Гамбург Дукат 1844 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1844 на аукционе Heritage - January 4, 2016
Гамбург Дукат 1844 на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Гамбург Дукат 1844 на аукционе Heritage - January 7, 2013
Гамбург Дукат 1844 на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена
Гамбург Дукат 1844 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1844 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1844 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1844 на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1844 на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1844 на аукционе Heritage - May 31, 2009
Гамбург Дукат 1844 на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1844 на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Гамбург Дукат 1844 на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2005
Сохранность MS64 NGC
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Гамбург Дукат 1844 на аукционе Heritage - January 10, 2005
Гамбург Дукат 1844 на аукционе Heritage - January 10, 2005
Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность MS64 NGC
Цена
Гамбург Дукат 1844 на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1844 на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность AU
Цена
Гамбург Дукат 1844 на аукционе Münzen & Medaillen - October 3, 2001
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 3 октября 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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