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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1823 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1823 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1823 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 8,700

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1823
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1823 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7440 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

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  • Künker (4)
Гамбург Дукат 1823 на аукционе Aurea - December 10, 2022
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
738 $
Цена в валюте аукциона 17000 CZK
Гамбург Дукат 1823 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
1819 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Гамбург Дукат 1823 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1823 на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Дукат 1823 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1823 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1823 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность UNC DETAILS NCS
Цена
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Гамбург Дукат 1823 на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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