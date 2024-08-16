Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1823 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 8,700
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1823
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1823 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7440 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность UNC DETAILS NCS
Цена
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