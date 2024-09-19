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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1838 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1838 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1838 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 9,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1838
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1838 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4781 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (4)
Гамбург Дукат 1838 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
739 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Гамбург Дукат 1838 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
841 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Гамбург Дукат 1838 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1838 на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1838 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1838 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1838 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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