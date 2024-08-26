Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1843 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 11,808
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1843
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1843 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4786 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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