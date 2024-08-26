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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1843 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1843 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1843 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,808

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1843
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1843 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4786 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Гамбург Дукат 1843 на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
953 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Гамбург Дукат 1843 на аукционе Dorotheum - November 26, 2021
Продавец Dorotheum
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
1233 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Гамбург Дукат 1843 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1843 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1843 на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1843 на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Дукат 1843 на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1843 на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1843 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1843 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1843 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1843 на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1843 на аукционе Künker - March 13, 2001
Продавец Künker
Дата 13 марта 2001
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1843 на аукционе UBS - September 13, 1999
Продавец UBS
Дата 13 сентября 1999
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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