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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1834 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1834 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1834 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 10,050

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1834
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1834 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1922 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Hess Divo (1)
  • Künker (9)
Гамбург Дукат 1834 на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
3275 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Гамбург Дукат 1834 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Гамбург Дукат 1834 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1834 на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1834 на аукционе Hess Divo - May 29, 2014
Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1834 на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Гамбург Дукат 1834 на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1834 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1834 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1834 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1834 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1834 на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1834 на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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