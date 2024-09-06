Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1834 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 10,050
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1834
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1834 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1922 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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