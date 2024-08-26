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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1831 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1831 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1831 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 9,200

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1831
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1831 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6222 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1831 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
909 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Гамбург Дукат 1831 на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность AU
Цена
1117 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Гамбург Дукат 1831 на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1831 на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1831 на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1831 на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Дукат 1831 на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1831 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1831 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1831 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1831 на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1831 на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1831 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1831 на аукционе Goldberg - May 26, 2003
Гамбург Дукат 1831 на аукционе Goldberg - May 26, 2003
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2003
Сохранность MS64 NGC
Цена
Гамбург Дукат 1831 на аукционе Münzen & Medaillen - October 3, 2001
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 3 октября 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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