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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1867 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1867 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1867 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 24,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1867
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1867 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3247 проданному на аукционе Auction World за 360000 JPY. Торги состоялись 16 июля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1867 на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
2599 $
Цена в валюте аукциона 360000 JPY
Гамбург Дукат 1867 на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
1062 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Гамбург Дукат 1867 на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1867 на аукционе AA Muntenveiling - July 4, 2020
Продавец AA Muntenveiling
Дата 4 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1867 на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дукат 1867 на аукционе Nihon - December 15, 2019
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1867 на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1867 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1867 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1867 на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1867 на аукционе Rauch - November 18, 2017
Продавец Rauch
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1867 на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1867 на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1867 на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1867 на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1867 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1867 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1867 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1867 на аукционе SINCONA - November 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1867 на аукционе Stack's - January 13, 2009
Гамбург Дукат 1867 на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дукат 1867 на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1867 на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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