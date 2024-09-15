Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1867 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 24,000
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1867
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1867 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3247 проданному на аукционе Auction World за 360000 JPY. Торги состоялись 16 июля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
2599 $
Цена в валюте аукциона 360000 JPY
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец AA Muntenveiling
Дата 4 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 1 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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