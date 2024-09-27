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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1853 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1853 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1853 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 9,476

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1853
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1853 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24143 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1610 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Hess Divo (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (6)
  • Sonntag (1)
Гамбург Дукат 1853 на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
1179 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Гамбург Дукат 1853 на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
1178 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Гамбург Дукат 1853 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1853 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1853 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Дукат 1853 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1853 на аукционе Hess Divo - October 26, 2012
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дукат 1853 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1853 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1853 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1853 на аукционе Künker - September 28, 2010
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2010
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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