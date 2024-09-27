Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1853 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 9,476
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1853
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1853 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24143 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1610 USD. Торги состоялись 2 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Sonntag (1)
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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