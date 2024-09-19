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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1835 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1835 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1835 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 10,385

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1835
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1835 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3198 проданному на аукционе Auction World за 160000 JPY. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (6)
  • Stack's (1)
Гамбург Дукат 1835 на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
1196 $
Цена в валюте аукциона 160000 JPY
Гамбург Дукат 1835 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
625 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Гамбург Дукат 1835 на аукционе Stack's - August 14, 2018
Гамбург Дукат 1835 на аукционе Stack's - August 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS60 PCGS
Цена
******
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Гамбург Дукат 1835 на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1835 на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1835 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1835 на аукционе Heritage Eur - May 26, 2012
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1835 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1835 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU DETAILS NCS
Цена
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Гамбург Дукат 1835 на аукционе Künker - September 28, 2010
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1835 на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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