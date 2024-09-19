Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1835 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 10,385
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1835
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1835 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3198 проданному на аукционе Auction World за 160000 JPY. Торги состоялись 15 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
1196 $
Цена в валюте аукциона 160000 JPY
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS60 PCGS
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU DETAILS NCS
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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