Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1810 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 7,407
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1810
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1810 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5054 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2010.
Сохранность
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Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1228 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 августа 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2010
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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