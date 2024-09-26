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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1810 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1810 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1810 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 7,407

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1810
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1810 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5054 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2010.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (2)
  • Künker (11)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (5)
Гамбург Дукат 1810 на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1228 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Гамбург Дукат 1810 на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
1262 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Гамбург Дукат 1810 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1810 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1810 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1810 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1810 на аукционе SINCONA - October 17, 2014
Продавец SINCONA
Дата 17 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1810 на аукционе Emporium Hamburg - August 1, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 августа 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1810 на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1810 на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1810 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1810 на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1810 на аукционе Teutoburger - December 10, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 10 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1810 на аукционе Künker - September 28, 2010
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2010
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1810 на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1810 на аукционе Künker - September 27, 2006
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1810 на аукционе UBS - January 23, 2006
Продавец UBS
Дата 23 января 2006
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1810 на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1810 на аукционе UBS - January 26, 2004
Продавец UBS
Дата 26 января 2004
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1810 на аукционе UBS - September 14, 2003
Продавец UBS
Дата 14 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1810 на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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