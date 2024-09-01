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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1854 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1854 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1854 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 10,316

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1854
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1854 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3974 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 27 июня 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (1)
  • Künker (4)
  • Sonntag (1)
Гамбург Дукат 1854 на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
1006 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Гамбург Дукат 1854 на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
622 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Гамбург Дукат 1854 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1854 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Дукат 1854 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1854 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1854 на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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