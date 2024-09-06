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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1840 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1840 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1840 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 9,882

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1840
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1840 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8043 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 11 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Гамбург Дукат 1840 на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
523 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Гамбург Дукат 1840 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF
Цена
455 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Гамбург Дукат 1840 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1840 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1840 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1840 на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1840 на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1840 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1840 на аукционе Heritage - January 9, 2006
Гамбург Дукат 1840 на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1840 на аукционе Goldberg - May 26, 2003
Гамбург Дукат 1840 на аукционе Goldberg - May 26, 2003
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2003
Сохранность MS62 NGC
Цена
Гамбург Дукат 1840 на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1840 на аукционе Schweizerischer Bankverein - April 29, 1974
Гамбург Дукат 1840 на аукционе Schweizerischer Bankverein - April 29, 1974
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 29 апреля 1974
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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