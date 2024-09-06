Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1840 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 9,882
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1840
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1840 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8043 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 11 октября 2018.
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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