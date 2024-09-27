Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1849 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 13,043
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1849
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1849 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 220000 JPY. Торги состоялись 10 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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