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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1849 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1849 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1849 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 13,043

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1849
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1849 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 220000 JPY. Торги состоялись 10 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1849 на аукционе GINZA - June 10, 2023
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1578 $
Цена в валюте аукциона 220000 JPY
Гамбург Дукат 1849 на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Гамбург Дукат 1849 на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1849 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1849 на аукционе SINCONA - May 20, 2015
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1849 на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1849 на аукционе Hess Divo - October 26, 2012
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1849 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1849 на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1849 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1849 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1849 на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1849 на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Гамбург Дукат 1849 на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1849 на аукционе Heritage - September 15, 2006
Гамбург Дукат 1849 на аукционе Heritage - September 15, 2006
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1849 на аукционе Heritage - September 23, 2005
Гамбург Дукат 1849 на аукционе Heritage - September 23, 2005
Продавец Heritage
Дата 23 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
Гамбург Дукат 1849 на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1849 на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1849 на аукционе Künker - June 25, 2002
Продавец Künker
Дата 25 июня 2002
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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