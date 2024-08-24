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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1826 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1826 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1826 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 12,400

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1826
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1826 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6218 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1826 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Гамбург Дукат 1826 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Гамбург Дукат 1826 на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
1624 $
Цена в валюте аукциона 1600 CHF
Гамбург Дукат 1826 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 13, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1826 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Дукат 1826 на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1826 на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1826 на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1826 на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1826 на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1826 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1826 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1826 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1826 на аукционе Münzen & Medaillen - October 3, 2001
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 3 октября 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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