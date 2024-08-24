Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1826 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 12,400
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1826
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1826 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6218 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
1624 $
Цена в валюте аукциона 1600 CHF
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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