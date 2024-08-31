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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1858 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1858 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1858 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 12,154

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1858
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1858 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3518 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1858 на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
318 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Гамбург Дукат 1858 на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
605 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Гамбург Дукат 1858 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1858 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1858 на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1858 на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1858 на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1858 на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1858 на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1858 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1858 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1858 на аукционе SINCONA - October 17, 2014
Продавец SINCONA
Дата 17 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1858 на аукционе Künker - July 24, 2014
Продавец Künker
Дата 24 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1858 на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1858 на аукционе Heritage - June 5, 2014
Гамбург Дукат 1858 на аукционе Heritage - June 5, 2014
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1858 на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1858 на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1858 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1858 на аукционе SINCONA - October 24, 2012
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1858 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1858 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1858 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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