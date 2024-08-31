Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1858 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 12,154
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1858
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1858 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3518 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
318 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 июня 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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