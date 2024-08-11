Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1856 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1856 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1856 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 10,678

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1856
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1856 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg за 1050 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Höhn (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (7)
  • Numisbalt (2)
  • Rhenumis (1)
Гамбург Дукат 1856 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1131 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Гамбург Дукат 1856 на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
820 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Гамбург Дукат 1856 на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1856 на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1856 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1856 на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1856 на аукционе Höhn - February 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1856 на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1856 на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1856 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1856 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1856 на аукционе Künker - March 10, 2003
Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Дукат 1856 на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гамбурга Каталог монет Вольного города Монеты Гамбурга 1856 года Все гамбургские монеты гамбургские золотые монеты гамбургские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 18 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск