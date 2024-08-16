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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1830 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1830 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1830 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 12,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1830
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1830 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4773 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1650 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1830 на аукционе Dorotheum - November 26, 2021
Продавец Dorotheum
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
1121 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Гамбург Дукат 1830 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
1478 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Гамбург Дукат 1830 на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Гамбург Дукат 1830 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Дукат 1830 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1830 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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