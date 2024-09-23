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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Каталог монет Карла IV (1788-1808)

Всего добавлено монет: 83

Период чеканки Карла IV
Каталог монет Карл IV 1788-1808
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Монеты Карла IV с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1796 Mo FM
 Золото $2,000 - 1 146Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1807 Mo TH
 Золото $2,300 $1,500 0 227Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1805 Mo TH
 Золото $2,100 - 2 232Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1794 Mo FM
 Золото $2,300 - 3 108Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1795 Mo FM
 Золото $1,900 - 0 85Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1804 Mo TH
 Золото $2,800 - 0 147Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1798 Mo FM
 Золото $1,900 - 0 117Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1806 Mo TH
 Золото $2,400 $4,500 3 212Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1789 Mo FM
 Золото $2,900 - 0 96Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1801 Mo FM
 Золото $2,000 - 0 68Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1799 Mo FM
 Золото $1,700 - 1 96Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
4 эскудо 1804 Mo TH
 Золото $1,300 - 1 29Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
4 эскудо 1803 Mo FT
 Золото $970 - 0 24Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1800 Mo FM
 Золото $1,700 - 0 115Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1803 Mo FT
 Золото $2,200 - 0 85Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1802 Mo FT
 Золото $2,100 - 1 136Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1797 Mo FM
 Золото $2,400 - 2 150Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1800 Mo FM
 Золото $330 - 0 15Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1790 Mo FM. "CAROL IIII"
 Золото $2,400 - 0 63Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
4 эскудо 1795 Mo FM
 Золото $490 - 0 8Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1801 Mo FT
 Золото $2,400 - 0 75Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1804 Mo TH
 Золото $520 - 0 33Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1790 Mo FM. "CAROL IV"
 Золото $1,500 - 2 40Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1792 Mo FM
 Золото $2,100 - 0 105Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1808 Mo TH
 Золото $2,700 - 1 66Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1793 Mo FM
 Золото $1,600 - 1 98Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1789 Mo FM
 Золото $5,600 - 0 2Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1791 Mo FM
 Золото $1,700 - 1 83Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1799 Mo FM
 Золото $680 - 0 17Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1805 Mo TH
 Золото $1,100 - 2 14Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1797 Mo FM
 Золото $370 - 0 10Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
4 эскудо 1790 Mo FM. "CAROL IIII"
 Золото $1,800 - 0 18Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
2 эскудо 1799 Mo FM
 Золото $680 - 0 24Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
2 эскудо 1792 Mo FM
 Золото $360 - 0 12Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1802 Mo FT
 Золото $490 - 0 16Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
4 эскудо 1796 Mo FM
 Золото $1,000 - 0 9Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1806 Mo TH
 Золото $310 - 0 25Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1793 Mo FM
 Золото $320 - 0 16Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
4 эскудо 1797 Mo FM
 Золото $900 - 0 32Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
4 эскудо 1806 Mo TH
 Золото $1,400 - 0 10Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1798 Mo FM
 Золото $400 - 0 9Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
4 эскудо 1794 Mo FM
 Золото $800 - 0 24Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1803 Mo FT
 Золото $710 - 0 6Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
4 эскудо 1790 Mo FM. "CAROL IV"
 Золото $1,300 - 0 2Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1796 Mo FM
 Золото $510 - 0 21Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
2 эскудо 1790 Mo FM
 Золото $14,000 - 0 6Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1808 Mo TH
 Золото $470 - 0 27Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1790 Mo FM
 Золото $2,200 - 0 7Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
4 эскудо 1801 Mo FT
 Золото $940 - 0 1Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
2 эскудо 1789 Mo FM
 Золото $16,000 - 0 3
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