Каталог монет Карла IV (1788-1808)

Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
Монеты Карла IV с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $2,000 - 1 146
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1796 Mo FM
Золото $2,300 $1,500 0 227
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1807 Mo TH
Золото $2,100 - 2 232
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1805 Mo TH
Золото $2,300 - 3 108
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1794 Mo FM
Золото $1,900 - 0 85
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1795 Mo FM
Золото $2,800 - 0 147
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1804 Mo TH
Золото $1,900 - 0 117
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1798 Mo FM
Золото $2,400 $4,500 3 212
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1806 Mo TH
Золото $2,900 - 0 96
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1789 Mo FM
Золото $2,000 - 0 68
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1801 Mo FM
Золото $1,700 - 1 96
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1799 Mo FM
Золото $1,300 - 1 29
Мексика, Карл IV
4 эскудо 1804 Mo TH
Золото $970 - 0 24
Мексика, Карл IV
4 эскудо 1803 Mo FT
Золото $1,700 - 0 115
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1800 Mo FM
Золото $2,200 - 0 85
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1803 Mo FT
Золото $2,100 - 1 136
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1802 Mo FT
Золото $2,400 - 2 150
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1797 Mo FM
Золото $330 - 0 15
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1800 Mo FM
Золото $2,400 - 0 63
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1790 Mo FM. "CAROL IIII"
Золото $490 - 0 8
Мексика, Карл IV
4 эскудо 1795 Mo FM
Золото $2,400 - 0 75
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1801 Mo FT
Золото $520 - 0 33
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1804 Mo TH
Золото $1,500 - 2 40
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1790 Mo FM. "CAROL IV"
Золото $2,100 - 0 105
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1792 Mo FM
Золото $2,700 - 1 66
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1808 Mo TH
Золото $1,600 - 1 98
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1793 Mo FM
Золото $5,600 - 0 2
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1789 Mo FM
Золото $1,700 - 1 83
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1791 Mo FM
Золото $680 - 0 17
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1799 Mo FM
Золото $1,100 - 2 14
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1805 Mo TH
Золото $370 - 0 10
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1797 Mo FM
Золото $1,800 - 0 18
Мексика, Карл IV
4 эскудо 1790 Mo FM. "CAROL IIII"
Золото $680 - 0 24
Мексика, Карл IV
2 эскудо 1799 Mo FM
Золото $360 - 0 12
Мексика, Карл IV
2 эскудо 1792 Mo FM
Золото $490 - 0 16
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1802 Mo FT
Золото $1,000 - 0 9
Мексика, Карл IV
4 эскудо 1796 Mo FM
Золото $310 - 0 25
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1806 Mo TH
Золото $320 - 0 16
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1793 Mo FM
Золото $900 - 0 32
Мексика, Карл IV
4 эскудо 1797 Mo FM
Золото $1,400 - 0 10
Мексика, Карл IV
4 эскудо 1806 Mo TH
Золото $400 - 0 9
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1798 Mo FM
Золото $800 - 0 24
Мексика, Карл IV
4 эскудо 1794 Mo FM
Золото $710 - 0 6
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1803 Mo FT
Золото $1,300 - 0 2
Мексика, Карл IV
4 эскудо 1790 Mo FM. "CAROL IV"
Золото $510 - 0 21
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1796 Mo FM
Золото $14,000 - 0 6
Мексика, Карл IV
2 эскудо 1790 Mo FM
Золото $470 - 0 27
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1808 Mo TH
Золото $2,200 - 0 7
Мексика, Карл IV
1 эскудо 1790 Mo FM
Золото $940 - 0 1
Мексика, Карл IV
4 эскудо 1801 Mo FT
Золото $16,000 - 0 3
Мексика, Карл IV
2 эскудо 1789 Mo FM
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