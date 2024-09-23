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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1790 года Mo FM. "CAROL IV" (Мексика, Карл IV)

Разновидность: "CAROL IV"

Аверс монеты - 8 эскудо 1790 года Mo FM "CAROL IV" - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1790 года Mo FM "CAROL IV" - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1790 года со знаком Mo FM. "CAROL IV". Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 523 проданному на аукционе Numisor за 4300 CHF. Торги состоялись 17 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (2)
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1878 $
Цена в валюте аукциона 1755 EUR
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - August 18, 2023
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - August 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Heritage - September 9, 2019
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Heritage - August 1, 2019
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Heritage - August 1, 2019
Продавец Heritage
Дата 1 августа 2019
Сохранность F
Цена
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Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Auction World - April 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Heritage - September 22, 2015
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где купить?
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2024
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2024
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2024
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2024
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность AU50 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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