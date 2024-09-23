Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1790 года Mo FM. "CAROL IV" (Мексика, Карл IV)
Разновидность: "CAROL IV"
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1790 года со знаком Mo FM. "CAROL IV". Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 523 проданному на аукционе Numisor за 4300 CHF. Торги состоялись 17 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (5)
- Aureo & Calicó (10)
- Cayón (5)
- Heritage (5)
- HERVERA (2)
- New York Sale (1)
- Numismática Leilões (1)
- Numisor (1)
- Sedwick (1)
- Soler y Llach (2)
- Stack's (2)
- Tauler & Fau (1)
- UBS (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1878 $
Цена в валюте аукциона 1755 EUR
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 1 августа 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск