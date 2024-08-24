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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1790 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1790 Mo FM "CAROL IV"
Средняя цена 1500 $
Продажи
1 38
Аверс
Реверс
8 эскудо 1790 Mo FM "CAROL IIII"
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
4 эскудо 1790 Mo FM "CAROL IV"
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
4 эскудо 1790 Mo FM "CAROL IIII"
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 эскудо 1790 Mo FM
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 эскудо 1790 Mo FM
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 7
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