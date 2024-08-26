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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1790 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1790 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1790 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1790 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31287 проданному на аукционе Heritage Auctions за 28200 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Briggs & Bustos (1)
  • Heritage (1)
  • London Coins (1)
  • Sedwick (1)
  • Stack's (1)
Мексика 2 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Briggs & Bustos - March 8, 2024
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4591 $
Цена в валюте аукциона 77500 MXN
Мексика 2 эскудо 1790 Mo FM на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
3556 $
Цена в валюте аукциона 2800 GBP
Мексика 2 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 2 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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