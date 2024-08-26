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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Каталог монет Мексики

Всего добавлено монет: 312

Монеты Фердинанда VI
coin 1746-1759 Фердинанд VI
Монеты Карла III
coin 1759-1788 Карл III
Монеты Карла IV
coin 1788-1808 Карл IV
Монеты Фердинанда VII
coin 1808-1833 Фердинанд VII

Таблица цен монет Мексики

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
4 эскудо 1786 Mo FM
 Золото $1,000 - 0 14Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1747 Mo MF
 Золото $19,000 - 0 57Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1761 Mo MM
 Золото $8,200 - 0 90Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1809 Mo HJ
 Золото $2,500 - 2 326Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1818 Mo JJ
 Золото $1,800 - 0 93Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1796 Mo FM
 Золото $2,000 - 1 146Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1813 G MR
 Золото $37,000 - 0 26Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1748 Mo MF
 Золото $4,300 - 1 62Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1807 Mo TH
 Золото $2,300 $1,500 0 227Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1805 Mo TH
 Золото $2,100 - 2 232Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1794 Mo FM
 Золото $2,300 - 3 108Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1811 Mo HJ
 Золото $3,100 - 1 94Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1756 Mo MM
 Золото $550 - 0 20Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1795 Mo FM
 Золото $1,900 - 0 85Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1821 G FS
 Золото $9,300 - 0 68Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1777 Mo FM
 Золото $1,800 - 0 48Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1804 Mo TH
 Золото $2,800 - 0 147Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1814 Mo JJ
 Золото $560 - 2 78Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1821 G FS
 Золото $64,000 - 0 4Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1783 Mo FF
 Золото $2,300 - 0 44Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1817 Mo JJ
 Золото $2,400 - 0 145Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1810 Mo HJ
 Золото $2,900 $3,100 0 212Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
4 эскудо 1772 Mo FM
 Золото $1,600 - 0 13Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
4 эскудо 1764 Mo MF
 Золото $31,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1769 Mo MF
 Золото $6,400 - 0 15Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1816 Mo JJ
 Золото $570 - 1 57Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1820 Mo JJ
 Золото $3,200 - 2 124Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1757 Mo MM
 Золото $4,800 - 0 60Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1750 Mo MF
 Золото $4,200 - 0 72Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
4 эскудо 1747 Mo MF
 Золото $24,000 - 0 13Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
2 эскудо 1767 Mo MF
 Золото $820 - 0 2Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1765 Mo MF
 Золото $7,100 - 1 27Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1772 Mo FM
 Золото $2,600 - 2 113Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1798 Mo FM
 Золото $1,900 - 0 117Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1819 Mo JJ
 Золото $2,700 - 0 127Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1806 Mo TH
 Золото $2,400 $4,500 3 212Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
4 эскудо 1779 Mo FF
 Золото $1,200 - 0 7Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1814 Mo JJ
 Золото $2,000 - 0 88Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
1 эскудо 1747 Mo MF
 Золото $4,700 - 1 19Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
8 эскудо 1759 Mo MM
 Золото $3,600 - 0 54Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1811 Mo JJ
 Золото $2,600 - 0 103Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1770 Mo MF
 Золото $7,300 - 0 26Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1808 Mo TH
 Золото $3,000 - 1 183Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
4 эскудо 1763 Mo MF
 Золото $48,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1789 Mo FM
 Золото $2,900 - 0 96Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
4 эскудо 1769 Mo MF
 Золото $31,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1801 Mo FM
 Золото $2,000 - 0 68Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1787 Mo FM
 Золото $1,900 - 0 75Coin photo Coin photo
Мексика, Карл IV
8 эскудо 1799 Mo FM
 Золото $1,700 - 1 96Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VI
2 эскудо 1758 Mo MM
 Золото $24,000 - 0 1
История монет
  • История монет

Монеты Мексики

Чеканка монет Вице-королевства Мексика

 

История мексиканской нумизматики берет свое начало с 1535 года, когда в Мехико был открыт первый американский монетный двор. С самого начала здесь чеканилось большое количество серебряных монет на основе кастильской восьмеричной системы. Основной единицей того времени был реал, а чеканка монет состояла из полуреала, 1 реала, 2 реалов, 4 реалов и 8 реалов. В первые годы также было отчеканено несколько монет номиналом 3 реала.

Монетный двор в Мексике был первым во всей Америке. Он был самым близким к Пиренейскому полуострову, первым применил инновации (например, новые технологии или экспериментальные ценности) и чеканил больше всего монет для торговли с Европой и Азией. Более того, в 1732 году мексиканский монетный двор первым в Америке ввел в обращение монетные прессы (до этого монеты чеканились с помощью молотка). Начиная с 1680 года, появляются золотые монеты номиналом 1 эскудо, 2 эскудо, 4 эскудо и 8 эскудо.

Однако, без сомнения, Мексика была наиболее известна своими монетами номиналом 8 реалов — наиболее важными монетами для международной торговли на протяжении веков. Их чеканка началась в середине 16 века, и мексиканский монетный двор был первым, кто начал их производить, причем в огромных количествах. Теперь эта монета является настоящей жемчужиной для коллекционеров всего мира.

Когда началась Война за независимость (1810 г.), в Мексике были созданы многочисленные монетные дворы. Некоторые из них располагались в вице-королевских городах, таких как Дуранго, Сакатекас или Сомбререте, и чеканили монеты от имени короля Испании. Другие монетные дворы были мобильными и сопровождали повстанческие силы. В результате появились так называемые монеты Морелоса.

 

Чеканка Первой Мексиканской Республики

 

После обретения страной независимости мексиканские монеты по-прежнему имели большое значение во всем мире. Фактически, они были частью официального обмена в США, Канаде, Центральной Америке и на Филиппинах.

В первые десятилетия независимости Мексика продолжала чеканить монеты по испанской системе: реалы как серебряные монеты, а эскудо как золотые. Примечательно, что 8 реалов имели тот же вес и ту же пробу, что и во времена наместничества, но с патриотическим дизайном. Эти монеты были отчеканены на четырнадцати различных монетных дворах, поэтому собрать все мексиканские монеты — серьезная задача для любого коллекционера.

 

Десятичная монетарная система Мексиканских монет

 

С 1863 года чеканка монет перешла на десятичную систему по примеру могущественных европейских держав того времени. Таким образом, песо стало основной денежной единицей. Одно песо равнялось старым 8 реалам. Песо делилось на центы (сентаво) и существовали монеты номиналом 1, 5, 10, 20, 25 и 50 сентаво (изначально все они были серебряными монетами, кроме 1 сентаво, который изготавливался из меди). 20 золотых песо также чеканились в больших количествах.

Еще в 20 веке производство монет было сосредоточено на монетном дворе Мехико. Эта тенденция была нарушена только во время Мексиканской революции (1910-1917 гг.), когда вновь появилось множество монетных дворов и типов денег. Серебряные монеты стали появляться в чеканке Мексики все меньше и меньше, однако в 1960-х годах все еще можно было найти серебряные монеты очень низкой пробы. Любопытный факт: монеты номиналом 20 песо, отчеканенные в период с 1992 по 1995 год, были не только первыми биметаллическими монетами в Мексике, но и содержали серебряное ядро. Это делает Мексику последней страной, имеющей серебро в регулярном обращении. Следует также отметить, что новый песо вступил в силу в Мексике в 1993 году для борьбы с инфляцией, произошедшей в 1980-х годах (1 новый песо = 1 000 песо).

Помимо регулярной чеканки, Мексика чеканила огромное количество памятных монет и инвестиционных монет из серебра, золота и платины. Любой, кто увлекается инвестиционными монетами, знает «Сентенарио» — золотую мексиканскую монету весом 1,2 унции пробы 900 тысячных, которая чеканится с 1921 года.

 

Адольфо Риас

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