Каталог монет Мексики

Чеканка монет Вице-королевства Мексика

История мексиканской нумизматики берет свое начало с 1535 года, когда в Мехико был открыт первый американский монетный двор. С самого начала здесь чеканилось большое количество серебряных монет на основе кастильской восьмеричной системы. Основной единицей того времени был реал, а чеканка монет состояла из полуреала, 1 реала, 2 реалов, 4 реалов и 8 реалов. В первые годы также было отчеканено несколько монет номиналом 3 реала.

Монетный двор в Мексике был первым во всей Америке. Он был самым близким к Пиренейскому полуострову, первым применил инновации (например, новые технологии или экспериментальные ценности) и чеканил больше всего монет для торговли с Европой и Азией. Более того, в 1732 году мексиканский монетный двор первым в Америке ввел в обращение монетные прессы (до этого монеты чеканились с помощью молотка). Начиная с 1680 года, появляются золотые монеты номиналом 1 эскудо, 2 эскудо, 4 эскудо и 8 эскудо.

Однако, без сомнения, Мексика была наиболее известна своими монетами номиналом 8 реалов — наиболее важными монетами для международной торговли на протяжении веков. Их чеканка началась в середине 16 века, и мексиканский монетный двор был первым, кто начал их производить, причем в огромных количествах. Теперь эта монета является настоящей жемчужиной для коллекционеров всего мира.

Когда началась Война за независимость (1810 г.), в Мексике были созданы многочисленные монетные дворы. Некоторые из них располагались в вице-королевских городах, таких как Дуранго, Сакатекас или Сомбререте, и чеканили монеты от имени короля Испании. Другие монетные дворы были мобильными и сопровождали повстанческие силы. В результате появились так называемые монеты Морелоса.

Чеканка Первой Мексиканской Республики

После обретения страной независимости мексиканские монеты по-прежнему имели большое значение во всем мире. Фактически, они были частью официального обмена в США, Канаде, Центральной Америке и на Филиппинах.

В первые десятилетия независимости Мексика продолжала чеканить монеты по испанской системе: реалы как серебряные монеты, а эскудо как золотые. Примечательно, что 8 реалов имели тот же вес и ту же пробу, что и во времена наместничества, но с патриотическим дизайном. Эти монеты были отчеканены на четырнадцати различных монетных дворах, поэтому собрать все мексиканские монеты — серьезная задача для любого коллекционера.

Десятичная монетарная система Мексиканских монет

С 1863 года чеканка монет перешла на десятичную систему по примеру могущественных европейских держав того времени. Таким образом, песо стало основной денежной единицей. Одно песо равнялось старым 8 реалам. Песо делилось на центы (сентаво) и существовали монеты номиналом 1, 5, 10, 20, 25 и 50 сентаво (изначально все они были серебряными монетами, кроме 1 сентаво, который изготавливался из меди). 20 золотых песо также чеканились в больших количествах.

Еще в 20 веке производство монет было сосредоточено на монетном дворе Мехико. Эта тенденция была нарушена только во время Мексиканской революции (1910-1917 гг.), когда вновь появилось множество монетных дворов и типов денег. Серебряные монеты стали появляться в чеканке Мексики все меньше и меньше, однако в 1960-х годах все еще можно было найти серебряные монеты очень низкой пробы. Любопытный факт: монеты номиналом 20 песо, отчеканенные в период с 1992 по 1995 год, были не только первыми биметаллическими монетами в Мексике, но и содержали серебряное ядро. Это делает Мексику последней страной, имеющей серебро в регулярном обращении. Следует также отметить, что новый песо вступил в силу в Мексике в 1993 году для борьбы с инфляцией, произошедшей в 1980-х годах (1 новый песо = 1 000 песо).

Помимо регулярной чеканки, Мексика чеканила огромное количество памятных монет и инвестиционных монет из серебра, золота и платины. Любой, кто увлекается инвестиционными монетами, знает «Сентенарио» — золотую мексиканскую монету весом 1,2 унции пробы 900 тысячных, которая чеканится с 1921 года.

Адольфо Риас