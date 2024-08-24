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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1811 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1811 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1811 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1811 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 974 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 9250 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo JJ на аукционе Briggs & Bustos - April 26, 2024
Продавец Briggs & Bustos
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2383 $
Цена в валюте аукциона 41000 MXN
Мексика 8 эскудо 1811 Mo JJ на аукционе Heritage - February 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1980 $
Цена в валюте аукциона 1980 USD
Мексика 8 эскудо 1811 Mo JJ на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1811 Mo JJ на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo JJ на аукционе Stack's - November 1, 2023
Мексика 8 эскудо 1811 Mo JJ на аукционе Stack's - November 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo JJ на аукционе Heritage - July 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo JJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo JJ на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo JJ на аукционе Heritage - March 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo JJ на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo JJ на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo JJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo JJ на аукционе Numisor - June 27, 2022
Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo JJ на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo JJ на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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