Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1811 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1811 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 974 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 9250 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2383 $
Цена в валюте аукциона 41000 MXN
Продавец Heritage
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1980 $
Цена в валюте аукциона 1980 USD
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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