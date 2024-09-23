Каталог монет Фердинанда VII (1808-1833)

Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
Монеты Фердинанда VII с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $2,500 - 2 326
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1809 Mo HJ
Золото $1,800 - 0 93
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1818 Mo JJ
Золото $37,000 - 0 26
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1813 G MR
Золото $3,100 - 1 94
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1811 Mo HJ
Золото $9,300 - 0 68
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1821 G FS
Золото $560 - 2 78
Мексика, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1814 Mo JJ
Золото $64,000 - 0 4
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1821 G FS
Золото $2,400 - 0 145
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1817 Mo JJ
Золото $2,900 $3,100 0 212
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1810 Mo HJ
Золото $570 - 1 57
Мексика, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1816 Mo JJ
Золото $3,200 - 2 124
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1820 Mo JJ
Золото $2,700 - 0 127
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1819 Mo JJ
Золото $2,000 - 0 88
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1814 Mo JJ
Золото $2,600 - 0 103
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1811 Mo JJ
Золото $3,000 - 1 183
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1808 Mo TH
Золото $1,800 - 0 173
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1816 Mo JJ
Золото $1,400 - 0 42
Мексика, Фердинанд VII
4 эскудо 1810 Mo HJ
Золото $1,500 - 0 45
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1815 Mo HJ
Золото $620 - 1 105
Мексика, Фердинанд VII
1 эскудо 1809 Mo HJ
Золото $1,000 - 0 8
Мексика, Фердинанд VII
1 эскудо 1815 Mo HJ
Золото $2,800 - 0 76
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1821 Mo JJ
Золото $600 - 0 57
Мексика, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1815 Mo JJ
Золото $2,300 - 0 80
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1812 Mo JJ
Золото $470 - 0 42
Мексика, Фердинанд VII
1 эскудо 1812 Mo HJ
Золото $2,000 - 0 32
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1815 Mo JJ
Золото $890 - 0 24
Мексика, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1818 Mo JJ
Золото $1,100 - 0 9
Мексика, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1817 Mo JJ
Золото $1,300 - 0 25
Мексика, Фердинанд VII
4 эскудо 1819 Mo JJ
Золото $4,400 - 0 3
Мексика, Фердинанд VII
2 эскудо 1818 Mo JJ
Золото $1,000 - 0 27
Мексика, Фердинанд VII
1 эскудо 1811 Mo HJ
Золото $3,500 - 0 1
Мексика, Фердинанд VII
1 эскудо 1820 Mo JJ
Золото $970 - 0 13
Мексика, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1819 Mo JJ
Золото $3,000 - 0 2
Мексика, Фердинанд VII
2 эскудо 1820 Mo JJ
Золото $3,600 - 0 11
Мексика, Фердинанд VII
4 эскудо 1811 Mo HJ
Золото $650 - 0 7
Мексика, Фердинанд VII
1 эскудо 1819 Mo JJ
Золото $720 - 3 31
Мексика, Фердинанд VII
1 эскудо 1814 Mo HJ
Золото $4,700 - 0 14
Мексика, Фердинанд VII
4 эскудо 1818 Mo JJ
Золото $470 - 0 6
Мексика, Фердинанд VII
1 эскудо 1815 Mo JJ
Золото $540 - 0 1
Мексика, Фердинанд VII
1 эскудо 1817 Mo JJ
Золото $1,000 - 0 20
Мексика, Фердинанд VII
4 эскудо 1814 Mo HJ
Золото $350 - 0 1
Мексика, Фердинанд VII
2 эскудо 1817 Mo JJ
Золото $1,400 - 0 7
Мексика, Фердинанд VII
4 эскудо 1820 Mo JJ
Золото $1,400 - 0 18
Мексика, Фердинанд VII
1 эскудо 1816 Mo JJ
Золото $1,000 - 0 12
Мексика, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1820 Mo JJ
Золото $930 - 0 6
Мексика, Фердинанд VII
4 эскудо 1815 Mo HJ
Золото $430 - 0 5
Мексика, Фердинанд VII
1 эскудо 1818 Mo JJ
Золото - - 0 0
Мексика, Фердинанд VII
2 эскудо 1821 Mo JJ
Золото $1,000 - 0 13
Мексика, Фердинанд VII
2 эскудо 1816 Mo JJ
Золото $1,500 - 0 12
Мексика, Фердинанд VII
4 эскудо 1812 Mo HJ
Золото $1,500 - 0 9
Мексика, Фердинанд VII
2 эскудо 1815 Mo JJ
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