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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Каталог монет Фердинанда VII (1808-1833)

Всего добавлено монет: 56

Период чеканки Фердинанда VII
Каталог монет Фердинанд VII 1808-1833
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Монеты Фердинанда VII с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1809 Mo HJ
 Золото $2,500 - 2 326Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1818 Mo JJ
 Золото $1,800 - 0 93Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1813 G MR
 Золото $37,000 - 0 26Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1811 Mo HJ
 Золото $3,100 - 1 94Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1821 G FS
 Золото $9,300 - 0 68Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1814 Mo JJ
 Золото $560 - 2 78Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1821 G FS
 Золото $64,000 - 0 4Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1817 Mo JJ
 Золото $2,400 - 0 145Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1810 Mo HJ
 Золото $2,900 $3,100 0 212Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1816 Mo JJ
 Золото $570 - 1 57Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1820 Mo JJ
 Золото $3,200 - 2 124Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1819 Mo JJ
 Золото $2,700 - 0 127Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1814 Mo JJ
 Золото $2,000 - 0 88Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1811 Mo JJ
 Золото $2,600 - 0 103Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1808 Mo TH
 Золото $3,000 - 1 183Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1816 Mo JJ
 Золото $1,800 - 0 173Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
4 эскудо 1810 Mo HJ
 Золото $1,400 - 0 42Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1815 Mo HJ
 Золото $1,500 - 0 45Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
1 эскудо 1809 Mo HJ
 Золото $620 - 1 105Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
1 эскудо 1815 Mo HJ
 Золото $1,000 - 0 8Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1821 Mo JJ
 Золото $2,800 - 0 76Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1815 Mo JJ
 Золото $600 - 0 57Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1812 Mo JJ
 Золото $2,300 - 0 80Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
1 эскудо 1812 Mo HJ
 Золото $470 - 0 42Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
8 эскудо 1815 Mo JJ
 Золото $2,000 - 0 32Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1818 Mo JJ
 Золото $890 - 0 24Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1817 Mo JJ
 Золото $1,100 - 0 9Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
4 эскудо 1819 Mo JJ
 Золото $1,300 - 0 25Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
2 эскудо 1818 Mo JJ
 Золото $4,400 - 0 3Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
1 эскудо 1811 Mo HJ
 Золото $1,000 - 0 27Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
1 эскудо 1820 Mo JJ
 Золото $3,500 - 0 1Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1819 Mo JJ
 Золото $970 - 0 13Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
2 эскудо 1820 Mo JJ
 Золото $3,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
4 эскудо 1811 Mo HJ
 Золото $3,600 - 0 11Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
1 эскудо 1819 Mo JJ
 Золото $650 - 0 7Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
1 эскудо 1814 Mo HJ
 Золото $720 - 3 31Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
4 эскудо 1818 Mo JJ
 Золото $4,700 - 0 14Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
1 эскудо 1815 Mo JJ
 Золото $470 - 0 6Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
1 эскудо 1817 Mo JJ
 Золото $540 - 0 1Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
4 эскудо 1814 Mo HJ
 Золото $1,000 - 0 20Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
2 эскудо 1817 Mo JJ
 Золото $350 - 0 1Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
4 эскудо 1820 Mo JJ
 Золото $1,400 - 0 7Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
1 эскудо 1816 Mo JJ
 Золото $1,400 - 0 18Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1820 Mo JJ
 Золото $1,000 - 0 12Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
4 эскудо 1815 Mo HJ
 Золото $930 - 0 6Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
1 эскудо 1818 Mo JJ
 Золото $430 - 0 5Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
2 эскудо 1821 Mo JJ
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
2 эскудо 1816 Mo JJ
 Золото $1,000 - 0 13Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
4 эскудо 1812 Mo HJ
 Золото $1,500 - 0 12Coin photo Coin photo
Мексика, Фердинанд VII
2 эскудо 1815 Mo JJ
 Золото $1,500 - 0 9
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