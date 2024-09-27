Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1815 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1815
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1815 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos за 49000 MXN. Торги состоялись 9 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
851 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 9 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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