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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1815 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1815 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1815 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1815 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos за 49000 MXN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Briggs & Bustos - September 8, 2023
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Мексика 2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
851 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Мексика 2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
2136 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Мексика 2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos - October 9, 2021
Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 9 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Stack's - November 11, 2015
Мексика 2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Heritage - April 16, 2014
Мексика 2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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