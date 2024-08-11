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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1815 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1815 Mo HJ
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
8 эскудо 1815 Mo JJ
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
4 эскудо 1815 Mo HJ
Средняя цена 930 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
4 эскудо 1815 Mo JJ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 эскудо 1815 Mo JJ
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 эскудо 1815 Mo HJ
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 эскудо 1815 Mo JJ
Средняя цена 470 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1815 Mo JJ
Средняя цена 600 $
Продажи
0 57
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