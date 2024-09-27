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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1/2 эскудо 1815 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1815 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 эскудо 1815 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1/2 эскудо 1815 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4146 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1275 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Stack's - June 3, 2022
Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Heritage - June 2, 2022
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
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Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Heritage - May 27, 2021
Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Heritage - May 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos - October 17, 2020
Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 17 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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