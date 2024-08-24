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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1815 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1815 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1815 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1815 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1346 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 950 EUR. Торги состоялись 30 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Мексика 1 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность VF
Цена
1054 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Мексика 1 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1815 Mo JJ на аукционе Herrero - December 13, 2012
Продавец Herrero
Дата 13 декабря 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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