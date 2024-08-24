Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1815 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1815
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1815 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1346 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 950 EUR. Торги состоялись 30 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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