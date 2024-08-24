Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1815 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1815
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1815 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4000 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 16 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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