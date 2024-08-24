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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1815 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1815 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1815 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1815 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4000 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1833 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
1484 $
Цена в валюте аукциона 1361 EUR
Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность F
Цена
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Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Jesús Vico - July 16, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 16 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе CNG - September 11, 2019
Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU
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Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Soler y Llach - May 3, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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