Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1815 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1815 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1815 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1815 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3236 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2300 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Heritage (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
Мексика 4 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
1384 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Мексика 4 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
764 $
Цена в валюте аукциона 764 USD
Мексика 4 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1815 Mo HJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Фердинанда VII Монеты Мексики 1815 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 4 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск