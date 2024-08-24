Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1815 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1815
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1815 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3236 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2300 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
1384 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
764 $
Цена в валюте аукциона 764 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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