Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1815 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1815
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1815 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3235 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4600 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Jesús Vico
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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