Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1/2 эскудо 1820 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
- Диаметр 15 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1/2 эскудо 1820 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
725 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
843 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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