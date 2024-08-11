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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1821 года Mo JJ "Тип 1814-1821" (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1821 года Mo JJ "Тип 1814-1821" - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1821 года Mo JJ "Тип 1814-1821" - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1821
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1821 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 35976 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12020 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (2)
Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1707 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
4080 $
Цена в валюте аукциона 4080 USD
Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Heritage - March 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Stack's - January 14, 2023
Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Stack's - January 14, 2023
Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Stack's - June 3, 2022
Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF45 NGC
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Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Stack's - August 21, 2021
Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Jesús Vico - July 20, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Heritage - May 7, 2021
Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Stack's - February 26, 2021
Мексика 8 эскудо 1821 Mo JJ на аукционе Stack's - February 26, 2021
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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