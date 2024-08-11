Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1821 года Mo JJ "Тип 1814-1821" (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1821
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1821 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 35976 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12020 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1707 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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