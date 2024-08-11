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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1821 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1821 Mo JJ
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
8 эскудо 1821 G FS
Средняя цена 9300 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
8 эскудо 1821 G FS
Средняя цена 64000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 эскудо 1821 Mo JJ
Средняя цена
Продажи
0 0
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