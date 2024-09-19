Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1821 года G FS "Тип 1814-1821" (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Daniel Frank Sedwick
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1821
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Гвадалахара
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1821 года со знаком G FS. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31423 проданному на аукционе Heritage Auctions за 22325 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (3)
- Aureo & Calicó (25)
- Baldwin's (1)
- Briggs & Bustos (1)
- Cayón (4)
- Heritage (10)
- Herrero (1)
- HERVERA (3)
- Morton & Eden (1)
- Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
- Sedwick (3)
- Soler y Llach (4)
- Stack's (8)
- Tauler & Fau (2)
- UBS (1)
Продавец Briggs & Bustos
Дата 10 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
10115 $
Цена в валюте аукциона 180000 MXN
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
2651 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск