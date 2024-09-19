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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1821 года G FS "Тип 1814-1821" (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1821 года G FS "Тип 1814-1821" - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1821 года G FS "Тип 1814-1821" - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Daniel Frank Sedwick

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1821
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Гвадалахара
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1821 года со знаком G FS. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31423 проданному на аукционе Heritage Auctions за 22325 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (2)
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Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Briggs & Bustos - November 10, 2023
Продавец Briggs & Bustos
Дата 10 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
10115 $
Цена в валюте аукциона 180000 MXN
Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
2651 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Stack's - January 16, 2022
Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
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Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Stack's - January 16, 2021
Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Stack's - August 7, 2020
Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Heritage - January 13, 2020
Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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