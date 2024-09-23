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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1821 года G FS (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1821 года G FS - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1821 года G FS - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1821
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Гвадалахара
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1821 года со знаком G FS. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31424 проданному на аукционе Heritage Auctions за 105750 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
40000 $
Цена в валюте аукциона 40000 USD
Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
46047 $
Цена в валюте аукциона 41000 EUR
Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Мексика 8 эскудо 1821 G FS на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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