Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1821 года G FS (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1821
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Гвадалахара
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1821 года со знаком G FS. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31424 проданному на аукционе Heritage Auctions за 105750 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
40000 $
Цена в валюте аукциона 40000 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
46047 $
Цена в валюте аукциона 41000 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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