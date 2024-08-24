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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1818 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1818 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1818 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1818 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31381 проданному на аукционе Heritage Auctions за 705 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Мексика 1 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
323 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Мексика 1 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
427 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Мексика 1 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Stack's - May 18, 2017
Мексика 1 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Stack's - May 18, 2017
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Stack's - August 15, 2016
Мексика 1 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Stack's - August 15, 2016
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Мексика 1 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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