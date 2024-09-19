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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1818 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1818 Mo JJ
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 93
Аверс
Реверс
4 эскудо 1818 Mo JJ
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 эскудо 1818 Mo JJ
Средняя цена 4400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 эскудо 1818 Mo JJ
Средняя цена 430 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1818 Mo JJ
Средняя цена 890 $
Продажи
0 24
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