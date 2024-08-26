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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1818 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1818 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1818 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1818 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 23098 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 16 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Erwin Dietrich - July 7, 2024
Продавец Erwin Dietrich
Дата 7 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1672 $
Цена в валюте аукциона 1500 CHF
Мексика 8 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2254 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Мексика 8 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Stack's - November 1, 2023
Мексика 8 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Stack's - November 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Heritage - July 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Heritage - February 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе MDC Monaco - December 4, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность F
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Мексика 8 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Jesús Vico - January 23, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Aurora Numismatica - October 6, 2019
Продавец Aurora Numismatica
Дата 6 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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