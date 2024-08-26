Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1818 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1818 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 23098 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 16 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность VF35 NGC
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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