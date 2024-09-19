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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1818 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1818 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1818 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1818 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2093 проданному на аукционе Stack's Bowers за 42000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (6)
Мексика 4 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Stack's - January 14, 2023
Мексика 4 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1950 $
Цена в валюте аукциона 1950 USD
Мексика 4 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Мексика 4 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Мексика 4 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Stack's - January 16, 2022
Мексика 4 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Jesús Vico - April 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Stack's - January 19, 2020
Мексика 4 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Sedwick - November 6, 2017
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Мексика 4 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Stack's - August 12, 2016
Мексика 4 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Stack's - August 12, 2016
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2016
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Мексика 4 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
Мексика 4 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF DETAILS NCS
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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