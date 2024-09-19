Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1818 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1818 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2093 проданному на аукционе Stack's Bowers за 42000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1950 $
Цена в валюте аукциона 1950 USD
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 августа 2016
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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