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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1818 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1818 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1818 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1818 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31388 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7638 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1148 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Мексика 2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
7638 $
Цена в валюте аукциона 7638 USD
Мексика 2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Для продажи 2 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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