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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1/2 эскудо 1818 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1818 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 эскудо 1818 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1/2 эскудо 1818 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31370 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2100 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
706 $
Цена в валюте аукциона 670 EUR
Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Heritage - April 18, 2019
Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Heritage - April 18, 2019
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Heritage - April 23, 2018
Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Heritage - January 18, 2017
Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Heritage - April 14, 2015
Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
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Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Cayón - January 28, 2013
Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе HERVERA - February 22, 2011
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1818 Mo JJ на аукционе Soler y Llach - February 21, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2011
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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