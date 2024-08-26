Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1/2 эскудо 1818 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
- Диаметр 15 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1/2 эскудо 1818 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31370 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2100 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
706 $
Цена в валюте аукциона 670 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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