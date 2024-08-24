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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1810 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1810 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1810 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1810
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1810 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Briggs & Bustos Numismatic Auctions за 80000 MXN. Торги состоялись 8 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (7)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Briggs & Bustos - September 8, 2023
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
4551 $
Цена в валюте аукциона 80000 MXN
Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Stack's - January 20, 2022
Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Stack's - August 21, 2021
Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Heritage - January 13, 2020
Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Heritage - January 18, 2017
Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Heritage - April 19, 2016
Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Stack's - November 11, 2015
Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе CNG - October 7, 2015
Продавец CNG
Дата 7 октября 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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