Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1810 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1810
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1810 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Briggs & Bustos Numismatic Auctions за 80000 MXN. Торги состоялись 8 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
4551 $
Цена в валюте аукциона 80000 MXN
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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